Jumbo-Visma start zonder grote kanonnen aan seizoen

Jumbo-Visma start het seizoen opnieuw in de Vuelta a Burgos. Maar de grote kannonnen (Roglic, Kruiswijk, Dumoulin, Van Aert, Groenewegen...) zullen niet starten dinsdag.

Wie dan wel? Sepp Kuss en George Bennett moeten de speerpunten zijn van de Nederlandse formatie in de Spaanse bergen. In de sprintetappes kunnen Timo Roosen en Pascal Eenkhoorn hun gang gaan. Lennard Hofstede wordt de wegkapitein.

Sportief directeur Arthur van Dongen geeft meer uitleg bij de selectie van de Nederlandse formatie: "De Vuelta a Burgos is een mooie combinatie van pure sprints en aankomsten bergop. Met Sepp en George hebben we twee sterke klimmers mee die voor het klassement zullen strijden in de bergetappes", opent hij.

"Gevaarlijke wind'

Normaal gezien wordt Spanje niet geassocieerd met waaiers, maar Van Dongen weet dat de wind vreemd kan waaien in de Burgos. "De wind kan een verrassende factor zijn in de vlakke etappes. Leemreize en Fisher-Black hebben ook bewezen dat ze in vorm zijn en vervolledigen de selectie.