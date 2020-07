Nibali benoemt Giro-concurrenten en vergeet Evenepoel niet: "Hij kan dé verrassing zijn"

VIncenzo Nibali heeft een trainingskamp van twee weken in de Italiaanse Dolomieten achter de rug. Bij terugkomst beoordeelde hij zijn belangrijkste concurrenten voor eindwinst in de Giro.

Het deelnemersveld in de Giro dit jaar vlat een beetje bleek uit tegenover dat van de Tour. Maar met Vincenzo Nibali start er alleszins wel een absolute wereldtopper (2x Giro, 1x Tour, 1x Vuelta).

ZIjn grootste concurrenten zijn volgens hem Richard Carapaz (Giro-winnaar 2019), Jakob Fuglsang en Simon Yates (Vuelta-winnaar 2018). Maar hij vergeet één wielertalent zeker niet.

"Remco Evenepoel kan dé verrassing zijn deze Giro", zegt 'De Haai van Messina'. "Hij is sterk en heeft een goede persoonlijkheid, ik houd wel van hem. Al zullen we nog moeten zien hoe hij zal presteren in een grote ronde van 3 weken", klinkt het bij Pro Cycling News.

"Elk jaar een verrassing"

En dat de ex-Girpwinnaar rekening houdt met verrassing Evenepoel, laat hij verder nog blijken. "De geschiedenis van de Giro leert ons dat er elk jaar minstens één iemand verrast. Evenepoel kan die renner zijn dit jaar.", beslut hij. Vorig jaar was Carapaz de verrassing van de Giro. Als schaduwfavoriet profiteerde hij van het wachten bij Roglic en Nibali.

Evenepoel en Nibali kwamen elkaar al enkele keren tegen in het peloton. In februari won Evenepoel de tweede etappe in de Ronde van de Algarve, toen werd Nibali tweede. "Die Evenepoel is buitengewoon", zei Nibali toen al.