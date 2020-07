Throwback: 29 juli = België boven

De geschiedenis leert ons dat er op 29 juli in de wielerwereld heel wat gewonnen is door Belgen: een overzicht.

In 2007 is Greg Van Avermaet 22 jaar wanneer hij een profcontract krijgt bij het toenmalige Predictor-Lotto. De jonge Van Avermaet laat zich meteen gelden en toont dat hij gemaakt is voor het klassieke werk. Bovendien laat hij ook nog eens een zien dat hij een goede sprint in huis is. Op 29 juli wint hij de tweede etappe in de Ronde van Wallonië. Hij haalde het in een massaspurt voor de Zwitser Aurélien Clerc en de betreurde Wouter Weylandt.

Gianni Meersman is een jaartje jonger dan Van Avermaet dus was in 2008 ook 22 jaar toen hij een ritoverwinning pakte op 29 juli. De renner reed toen nog voor Française des Jeux en won de vierde etappe in de Ronde van Wallonië. Hij kwam alleen aan, voor Geert Verheyen en de Zwitser Danilo Wyss. In 2016 moest Meersman vroegtijdig een einde aan zijn carrière maken wegens hartritmestoornissen.

Momenteel rijdt Tom Van Asbroeck met Israel Start-Up Nation in de Ronde van Burgos. in 2014 reed hij voor Topsport Vlaanderen - Baloise de Ronde van Wallonië eind juli. In de massasprint in Waremme versloeg de Belg landgenoot Gianni Meersman. In datzelfde jaar won Van Asbroeck de UCI Europe Tour, een klassement voor renners die niet bij een WorldTour-ploeg rijden.

Ook Tim Wellens heeft in het verleden successen geboekt in de Ronde van Wallonië. De renner van Lotto-Soudal was in 2018 de beste in de tweede etappe in Wallonië met aankomst in Namen. De ritoverwinning leverde hem meteen de leidersplaats op en legde de basis voor zijn eindoverwinning.