Strade Bianche als voorbereiding voor San Remo? "Elke koers kan laatste zijn", beseft ook GIlbert

Philippe Gilbert gaf aan de vooravond van de Strade Bianche een online persconferentie om het verdere verloop van zijn seizoen te bespreken. Milaan-San Remo blijft het hoofddoel, al beseft Gilbert dat elke koers ook opnieuw de laatste kan zijn.

"Het zal een zeer veeleisende wedstrijd zijn", blikt Gilbert vooruit op de Strade Bianche van Zaterdag. Er worden in Toscane temperaturen van boven de 35 graden voorspeld. "Als je één of twee bidonnen mist, kan je koers zo over zijn. Dan ben je helemaal uitgedroogd en daar kom je niet meer bovenop", weet hij.

Van der Poel

Gilbert won de Strade al eens in 2011, een jaar grand cru voor hem. Maar het is lastig om in te schatten hoe goed hij er nu voorstaat tegenover de rest. "Ik denk dat iedereen in goede conditie zal zijn. Heel het peloton heeft tijd gehad om zich voor te bereiden. Of Van der Poel de grote favoriet is? Ik kan zijn conditie niet inschatten. Ik ken enkel de conditie van mijn ploegmaats, over Van der Poel kan ik niets zeggen", is hij voorzichtig.

We are back



Delighted to restart the season on Saturday in 🇮🇹 #StradeBianche with a motivated squad with former winner @PhilippeGilbert



Young @FlorianVermeers will make his debut as a pro and @KobeGoossens and local @StefanOldani_ make their first WorldTour appearance

"Elke koers kan de laatste zijn"

Het wordt voor de ex-wereldkampioen van Lotto-Soudal de eerste koers na de coronabreak.Ondertussen is er in Europa sprake van een tweede golf. Gilbert vergelijkt de situatie met die in maart. "Toen zeiden ze dat elke koers de laatste kan zijn. We moeten opportunistisch zijn en elke koers grijpen die we nog rijden. Net zoals in maart, kan elke koers de laatste zijn", besluit hij.