Van Aert ambitieus aan vooravond Strade Bianche: "Ik ga voor een topuitslag"

Er is al veel gezegd en gesproken, maar morgen is het zover en start het WorldTour-seizoen opnieuw met de Strade Bianche. Alle ogen zullen gericht zijn op de twee crossers Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

Van der Poel was eerder voorzichtig om zijn ambitie uit te spreken, dat kan u HIER lezen.

Maar bij Wout van Aert klinkt het heel anders: "Met die twee derde plaatsen kan ik niet zonder verwachtingen naar Toscane komen. Ik ga voor ene topuitslag", zegt hij ambitieus bij HLN en VTM Nieuws.

Van Aert heeft deze week het parcours voor de derde keer in zijn carrière verkend. "Het was opnieuw een beetje schrikken over de lastigheidsgraad. Die herinnering vervaagt elk jaar opnieuw. De grindwegen liggen er ook lastiger bij, ze worden in de zomer duidelijk meer gebruikt dan in het voorjaar.

Veel crossers

Wout van Aert is niet de enige crosser aan de start. Ook Corné van Kessel en Quinten Hermans zullen aan de start staan zaterdag. "Het is heel goed voor hen, maar ik denk dat er nog een andere crosser meedoet morgen die ook zeker favoriet is", verwijst hij met een knipoog naar Mathieu van der Poel.