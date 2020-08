Evenepoel houdt leidersplaats met verve vast op befaamde slotklim en zet ook Ronde van Burgos op zijn naam

Remco Evenepoel heeft ook de derde rittenkoers waar hij aan deelneemt dit jaar op zijn palmares gezet. Eerder deed hij het al met de Ronde van San Juan en de Ronde van Algarve. Ook in Burgos was hij de sterkste. Evenepoel kreeg nog tegenstand van Landa, maar gaf zijn leidersplaats niet meer weg.

Delio Fernandez, Arjen Livyns, Angel Madrazo, Gozton Martin, Daniel Navarro en Joel Nicolau reden een ruime voorsprong bij mekaar in de vijfde rit van de Ronde van Burgos. Het venijn zat echter in de staart, met de slotklim naar Lagunas de Neila. De vluchters werden gegrepen vlak voor de groep der favorieten aan de zware beklimming begon.

LEIDER REMCO VALT OOK ZELF AAN

Veel renners hadden al moeten lossen. Het gevecht tussen de grote kanonnen kon beginnen. Landa sloeg een kloofje ten opzichte van een achtervolgend groepje, met daarbij ook Evenepoel. Landa kreeg in de laatste twee kilometers opnieuw het gezelschap van Evenepoel en Sosa. Vijfhonderd meter verderop ontbond Evenepoel nog eens zijn duivels.

Als leider moest hij niet meer aanvallen, maar hij voelde zich zo sterk dat hij het toch deed. Sosa en Landa konden hem wel nog terughalen. Sosa had nog het meeste over en kwam als ritwinnaar over de streep (voor derde jaar op rij in deze etappe overigens). Landa werd tweede in de daguitslag en Evenepoel derde. Voor de renner van Deceuninck-Quick.Step ruimschoots voldoende om zo zijn eindzege veilig te stellen.