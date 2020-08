Ronde van Frankrijk 2020 - Rit 12: Chauvigny - Sarran Corrèze: opvolger gezocht voor Jens Voigt, een coup van Greg Van Avermaet?

Door de coronacrisis gaat de Ronde van Frankrijk dit jaar niet begin juli, maar eind augustus van start. Wij stellen de 21 ritten graag aan jullie voor. Vandaag: rit 12.

Op dag twaalf staat met voorsprong de langste rit op het programma. De renners moeten 218 heuvelachtige kilometers bedwingen tussen Chauvigny en Sarran Corrèze.

🚁 Le Tour vu du ciel 🚁



🚩 Etape 12: Chauvigny - Sarran (10/09)



💛 De la Vienne à la @CorrezeTourisme, l'étape 12 permettra de rendre hommage à Raymond Poulidor.



💛 From @departement86 to @Departement19, stage 12 provides the opportunity to pay tribute to Raymond Poulidor. pic.twitter.com/Z3bLbgUNew — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2020

Jens Voigt vierde in 2001 in Sarran

Sarran is een piepklein dorpje, maar mocht ook in 2001 al eens de Tour ontvangen. Jens Voigt loste toen in de slotfase Bradley McGee en won zo zijn eerste rit in de Ronde van Frankrijk. Het peloton werd die dag op bijna 26 minuten gereden.

Ook dit jaar lijkt de rit naar Sarran er één voor de aanvalslustigen. 10 september zal dan ook bij veel Belgische renners aangeduid staan in de agenda. Een hele dag lang draaien en keren? Dat is echt spek naar de bek van Thomas De Gendt, Tiesj Benoot en Greg Van Avermaet.

Langste etappe

Mogen we na Roger Walkowiak en Oscar Pereiro Sio opnieuw dromen van een verhaal van chaos in de Tour de France? Dan zou dit wel eens een interessante dag kunnen zijn waar bepaalde klassementsmannen die al ver achterstaan een coup kunnen plegen.

Makkelijk zal het echter niet worden in de langste etappe van de Tour de France 2020. Het zwaartepunt ligt op de Suc au May, een beklimming van bijna zes kilometer aan een gemiddelde van 8.8%. Daarna is het afdalen en nog een dikke tien kilometer overleven. Wie heeft de grootste punch?