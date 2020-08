Ronde van Frankrijk 2020 - Rit 4: Sisteron - Orcières-Merlette: Oorlog tussen Bernal en Roglic of een kans voor Teuns, Wellens of Benoot?

Door de coronacrisis gaat de Ronde van Frankrijk dit jaar niet begin juli, maar eind augustus van start. Wij stellen de 21 ritten graag aan jullie voor. Vandaag: rit 4.

De laatste keer dat Sisteron startplaats was van een rit in de Tour de France was in 2010, toen Mark Cavendish de rit uiteindelijk wist te winnen. Deze keer is het echter niet aan de sprinters, maar aan de klimmers.

Op dag vier krijgen we namelijk onze eerste aankomst bergop. De aanloop is vrij vlak, maar het venijn zit in de staart van deze rit - zoveel is meteen duidelijk.

Orcières-Merlette

De slotklim naar Orcières-Merlette is iets langer dan 7 km aan gemiddeldes van 6,7%. Ideaal voor de klassementsmannen om zich een eerste keer vol te smijten en te gaan voor een rit en wie weet de gele trui.

🚁 Le #TDF2020 vu du ciel 🚁



🚩 Etape 4 : Sisteron - Orcières-Merlette (01/09)



⛰ La première arrivée en altitude verra les coureurs rejoindre les @hautesalpes et la station d'@orcieres.



⛰ The first uphill finish will lead the riders to the resort of Orcières-Merlette. pic.twitter.com/zKWtoQPinI — Tour de France™ (@LeTour) June 30, 2020

De Tour hield er voor het laatst halt in 1989. Steven Rooks won er toen de klimtijdrit. Het was één van de zes overwinningen voor Nederland in die Tour de France.

De klim naar Orcières-Merlette duikt ook nog regelmatig op in de nachtmerries van Eddy Merckx en de minder jonge Belgische wielerliefhebber.

Nachtmerries

In 1971 pakte Luis Ocaña uit met een serieuze coup in de rit naar het skistation. Na een solo van zestig kilometer smeerde hij Eddy Merckx negen minuten aan. Zonder een valpartij later in die Tour zag het er voor De Kannibaal niet goed uit.

Merckx pakte daags nadien twee minuten terug, maar na een zware valpartij nog één dag later, moest de Spanjaard opgeven. Merckx won uiteindelijk dat jaar zijn derde Tour. Een jaar later won Lucien Van Impe als eerste en voorlopig enige Belg de rit naar Orcières-Merlette: hij heeft dus betere herinneringen aan het skistation.

⏪ Throwback to stage 14 of the 1971 Tour de France, when 🇪🇸 Luis Ocaña crashed in the downhill of the Col de Menté.



⛈ Hit by Zoetemelk, the Yellow Jersey had to leave the race. pic.twitter.com/mmbd8Cmjvs — Tour de France™ (@LeTour) June 28, 2020

De beklimming naar Orcières-Merlette is op zich een dankbare opwarmer. Na een openingskilometer aan 5,4% schommelen de gemiddelde stijgingspercentages per kilometer tussen de 6% en de 8,2%. Niet te onderschatten, maar geen col met moordende stroken, met andere woorden.

Vluchters die nog wat over hebben van het kaliber Rafal Majka, Tim Wellens, Tiesj Benoot of Dylan Teuns kunnen misschien wel overleven, maar even goed wordt het een eerste keer de beentjes strekken voor Egan Bernal, Primoz Roglic en de andere klasesmentsmannen.