Ronde van Frankrijk 2020 - Rit 5 Gap - Privas: Nieuwe kans voor de sprinters in Vogezen, slaat Peter Sagan een groene slag?

Door de coronacrisis gaat de Ronde van Frankrijk dit jaar niet begin juli, maar eind augustus van start. Wij stellen de 21 ritten graag aan jullie voor. Vandaag: rit 5.

Rit vijf loopt over een relatief vlak parcours van 183 km van Gap naar Privas. Gap is een vaste waarde in de Tour, Privas is dat veel minder.

De gemeente in de Ardèche fungeerde één keer als startplaats (in 1966) en nog nooit als aankomstplaats, dus we krijgen sowieso een primeur in Privas.

In de geboortestad van voetballer Cyril Théréau (ex-Anderlecht) krijgen de renners een lange strook vals plat voorgeschoteld richting finish. De kans op een nieuwe massasprint is hier groot, al gaat het wel vals bergop in de laatste rechte lijn.

Aan Gap hebben de Belgen wél goede herinneringen. In 1970 vertrok hier de rit richting de Ventoux, toen Eddy Merckx de verdere basis legde voor zijn tweede opeenvolgende eindoverwinning. En in Gap hadden we ook twee Belgische ritwinnaars: Armand Baeyens in 1951, Michel Van Aerde in 1960. En we herinneren ons natuurlijk nog de rit waarin Josepa Beloki viel in 2003 en Lance Armstrong door de velden reed ...

Mag Wout Van Aert zijn kans gaan?

Het ziet er naar uit dat onze landgenoot Wout Van Aert in deze Tour de France zal moeten knechten voor de Sloveen Primoz Roglic en de Nederlander Tom Dumoulin met oog op het eindklassement, maar in een rit als deze kan hij misschien wél eens de snelle benen testen als de favorieten afgezet zijn.

Een rit als deze wist hij vorig jaar naar zijn hand te zetten in de Tour de France 2019, dus wie weet is het nu opnieuw raak? Dan moet Wout Van Aert wel zeker afrekenen met Peter Sagan, die in dit soort ritten gouden zaken kan doen voor de groene trui. Ook Caleb Ewan en Sam Bennett moeten dit soort ritten normaal gezien vlotjes kunnen overleven.