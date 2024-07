Daar zijn ze! Opperbeste stemming bij Wout van Aert en Remco Evenepoel, meteen opmerkelijke vaststelling te doen

Ze zijn nu ook aangekomen, Wout van Aert en Remco Evenepoel. Op de wegen die de olympische wegrit vormen van 'Parijs 2024' hebben ze nu ook al een kijkje kunnen nemen.

Bondscoach Sven Vanthourenhout was met zijn staf al ter plekke en ook Lotte Kopecky was reeds afgereisd. Op de mannelijke olympiërs was het nog wat wachten, aangezien die na de Tour nog een paar daagjes family time namen. Al zaten ze ondertussen niet stil. Vroeg in de namiddag werden ze dan ook gespot aan het hotel.

Later op de dag was het dus tijd om het truitje van Team Belgium aan te trekken en zich voor te bereiden op de eerste verkenning. Dat gebeurde duidelijk in opperbeste stemming, niets dan lachende gezichten. Remco Evenepoel nam er een stoel bij om de beentjes omhoog te leggen: elke seconde rust is er één gewonnen voor hem.

Kopecky in zog van Van Aert

Eens iedereen op de fiets was gesprongen, was het opmerkelijk wie in welk gezelschap de verkenning van de wegrit afhaspelde. Wout van Aert deed dat aan de zijde van bondscoach Sven Vanthourenhout. Lotte Kopecky repte zich om ook in hun zog zich op het parcours van de wegrit te begeven. Er is wel een groot verschil qua benadering.

Voor Van Aert moet het meer dan waarschijnlijk in de wegrit gebeuren, want in het tijdrijden is het podium wellicht te hoog gegrepen. Kopecky wil bij de vrouwen ook dolgraag olympisch kampioene op de weg worden, maar heeft ook nog heel wat nummers in het baanwielrennen achter de hand waarin ze voor medailles kan gaan.

Evenepoel en de Ier

Evenepoel kon dan nog gezien worden in het gezelschap van een Ierse renner, alvorens het laatste deel van de verkenning op zijn eentje af te werken.