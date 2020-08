Deceuninck-Quick.Step trekt de kaart Bennett in Milaan-Turijn: "Zeer indrukwekkende overwinning in Burgos"

Het succes uit Burgos ook bevestigen in Italië, dat is wat ze bij Deceuninck-Quick.Step willen doen. Woensdag staat de oudste koers van de kalender op het menu: Milaan-Turijn. Bij de Wolfpack zullen alle ogen gericht zijn op Sam Bennett.

Net als Milaan-Sanremo kent ook Milaan-Turijn wel een gewijzigd parcours. Afwachten in hoeverre dat van invloed gaat zijn op deze koers die anders toch een sprinterswedstrijd is. Deceuninck-Quick.Step komt aan de start met Archbold, Bennett, Declercq, Garrison, Honoré, Lampaert en Mørkøv.

Davide Bramati zorgt voor de begeleiding vanuit de ploegwagen. "Voor velen zal de koers een generale repetitie zijn voor Milaan-Sanremo en een goeie kans om te zien hoe ze er voor staan voor die belangrijke afspraak van zaterdag", weet de Italiaan. "Het is een nieuw parcours. Dat zal alles veranderen, behalve onze drang om mee te doen en een goede uitslag te behalen."

Er bestaat geen twijfel over welke renner de ploeg wil uitspelen aan de streep. "Sam Bennett is natuurlijk onze kopman. Hij komt aan de start na een zeer indrukwekkende overwinning in Burgos en zal ondersteund worden door een solide ploeg en een ervaren sprinttrein."