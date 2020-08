Entourage Van Aert zag voorbije maanden al dat het goed zat: "Ook in zijn hoofd is hij een tank"

Het moet genieten geweest zijn voor heel de omgeving van Wout van Aert, die machtige tocht naar de overwinning in de Strade Bianche. Voor zijn vrouw, zijn vrienden en zijn ploeg. Zijn entourage geraakte al onder de indruk tijdens de revalidatie en op stage.

Jumbo-Visma ging met de Tourploeg op stage naar het Franse Tignes en daar was Wout van Aert ook bij. "Het niveau was erg hoog. Wout reed wel gewoon met de anderen naar boven, hoor. Alleen op de laatste klim haakte hij af. Hij voelde haarfijn aan tot waar hij het tempo aankon. En voor de rest geen centje pijn", beweert Mathieu Heijboer in HLN.

Mental coach Rydy Heylen heeft de progressie van Van Aert over de maanden heen goed kunnen volgen. "Het is fenomenaal hoe hij zijn persoonlijke sterktes heeft benut om te komen waar hij wilde zijn. Wout heeft een zware blessure gehad. Hij heeft dat aanvaard. Hij is gaan bezinnen en heeft naar de mogelijkheden gezocht om terug te keren. Wout heeft mensen aangesproken, weerstanden opgelost en naar zijn sterke punten gezocht."

Wout heeft het vermogen om zichzelf te sturen

De mentale sterkte van Van Aert staat alleszins buiten kijf. "Wout heeft het vermogen om zichzelf te sturen en te motiveren. Hij heeft zich afgesloten voor stress. Ook in zijn hoofd is hij een tank. Ook corona zal geen invloed op hem hebben gehad."