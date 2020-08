Jumbo-Visma haalt Affini in de ploeg: "Hij moet Wout Van Aert bijstaan in de Klassiekers"

Edoardo Affini zal zijn derde jaar als prof ingaan als renner van Jumbo-Visma. Na twee seizoenen bij Mitchelton-Scott trekt de 24-jarige Italiaan naar de Nederlandse wielerformatie.

Jumbo-Visma kondigde de komst van Edoardo Affini maandagochtend aan via de eigen mediakanalen. De 24-jarige Italiaan zette zijn kribbel onder een contract tot 2023 bij de Nederlandse wielerformatie.

Benvenuto nella nostra squadra, @edoardo_affini!🇮🇹



🗣 "Hopefully from next season on I will experience great moments in the shirt of Team Jumbo-Visma”



Read more⤵️ — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 3, 2020

Affini kan een aardig stukje tijdrijden, want hij pakte brons op het EK tegen de klok in Alkmaar. In 2019 zette hij ook al twee zeges op zijn palmares. Hij pakte een ritzege in de Ronde van Noorwegen en zette de snelste tijdrit neer in de tijdrit van de Ronde van Groot-Brittannië.

"Edoardo zal Wout Van Aert bijstaan in de Klassiekers", was sportief directeur Merijn Zeeman opgetogen met de komst van Affini. "Hij krijgt ook een plaatsje in de sprinttrein voor Dylan Groenewegen. Bovendien is hij een goed tijdrijder en we willen hem graag helpen om beter te worden in die discipline."