Van Wilder deze week aan zet in Frankrijk en Benoot in La Primavera: "Met Tiesj klaar voor alle mogelijke scenario's"

Ilan Van Wilder en Tiesj Benoot mogen deze week aan de bak bij Sunweb. De ploeg heeft zijn selecties voor de eerstvolgende wedstrijden bekendgemaakt. Sunweb rekent op Benoot in Milaan-Sanremo. Van Wilder rijdt zijn eerste koers sinds corona in de Tour de l'Ain.

Milaan-Sanremo is de eerstvolgende grote klassieker die op het programma staat. "Dat ploegen met slechts zes renners mogen starten, zou er een meer open koers van kunnen maken", denkt trainer Marc Reef. "Voor Michael Matthews, onze kopman, zal het de eerste koers worden sinds het seizoen werd stilgelegd."

Sunweb wil wel niet enkel op één paard wedden. "Met ook nog Tiesj Benoot en Søren Kragh Andersen zijn we klaar voor alle mogelijke scenario's." De drie andere geselecteerde renners zijn Nikias Arndt, Cees Bol en Jasha Sütterlin.

Dat is voor komende zaterdag. Van donderdag tot en met zondag zal er ook gekoerst worden in de Tour de l'Ain. Sam Oomen zal daar de kopman zijn en voorts krijgen enkele jongeren de kans om zich te tonen, ook Ilan Van Wilder. Voor hem is het de tweede koers van het jaar, na zijn deelname aan de Ronde van Algarve. Ook Thymen Arensman, Robert Power, Martin Salmon en Martijn Tusveld komen aan de start voor Sunweb.