Wout van Aert heeft speciale plaats voor fiets en shirt waarmee hij Strade Bianche won: "Die aandenkens zijn veel mooier dan de trofeeën"

Wout van Aert won het voorbije weekend de Strade Bianche op een indrukwekkende manier. Na zijn zege zou van Aert aan de verzorger gevraagd hebben om zijn shirt niet te wassen. Hij heeft namelijk een speciale plaats voor zijn shirt en fiets.

Wout van Aert wil zo veel mogelijk spullen van zijn overwinningen bijhouden zodat hij later een privémuseum heeft. "Van mijn wereldtitels in het veldrijden heb ik het originele shirt, inclusief de rugnummer en de modder, thuis hangen. Het pak waarmee ik vorig jaar een rit won in de Tour, ligt ernaast", aldus van Aert bij Het Nieuwsblad.

De fiets en het shirt van de Strade Bianche komen daar dus bij. "Ik vind die aandenkens veel mooier dan de trofeeën die je krijgt als je wint. Ik wil later met mijn spullen waarmee ik speciale overwinningen kon halen, een privémuseum maken."