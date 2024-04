Grootheid van weleer legt de vinger op de wonde: "Het probleem van Van Aert is niet zozeer zijn eigen kwaliteiten"

Wout van Aert heeft enorme kwaliteiten, maar er kan misschien wel meer uitgehaald worden. Momenteel is hij uiteraard aan het herstellen van een val, ook voordien heerste al de perceptie dat zijn palmares wel wat mag aandikken.

En dat op verschillende terreinen. Het is nog niet zo lang geleden dat hier en daar werd gespeculeerd of er in Van Aert een potentieel Tourwinnaar schuilde. Ondertussen lijkt achter dat hoofdstuk wel een punt gezet. "We zijn streng, aangezien zijn exploten in de Tour de France nog maar twee jaar geleden zijn", zegt Jalabert bij de RTBF.

"Maar de jaren gaan snel voorbij en er is ook concurrentie." Laurent Jalabert wist in zijn eigen loopbaan wel de combinatie tussen het klassieke werk en het rondewerk te maken. De Fransman won Milaan-Sanremo, de Waalse Pijl en de Clasica San Sebastian, maar ook de Vuelta en de bolletjestrui in de Tour de France.

"Het is een schitterende renner, heel polyvalent", is Jaja vol lof over Van Aert. "Maar er is dus concurrentie. Het probleem van Van Aert is niet zozeer zijn eigen kwaliteiten, maar het feit dat anderen ook sterk zijn. In dit beroep word je snel oud en verlies je snel kwaliteiten." En zeker voor ronderenners kan dat nefast zijn.

"Als je enkele procentjes aan kracht verliest, heb je niet meer genoeg in huis om het verschil te maken." Hopen maar dat Van Aert na zijn herstel snel enkele doelen kan verwezenlijken, of die nu te vinden zijn bij de eendagskoersen of de rittenkoersen.