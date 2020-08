Zeer mooi volk aan de start van de Ronde van Polen: wie zijn de favorieten?

De Ronde van Burgos is nog maar net afgelopen en toch start morgen al een nieuwe internationale rittenkoers met heel wat sterke deelnemers: de Ronde van Polen. Onder meer Remco Evenepoel zal er bij zijn.

Er staan minder zware beklimmingen op het programma dan in de Ronde van Burgos, maar toch zullen enkele ritten zeer lastig zijn. Het wordt dan ook uitkijken naar renners zoals Remco Evenepoel, Maximilian Schachmann, Jakob Fuglsang, Simon Yates en Richard Carapaz. Eventueel zou ook Tim Wellens kunnen verrassen.

Voor de massasprints zouden we wel eens een Nederlans duel kunnen krijgen, want zowel Dylan Groenewegen als Fabio Jakobsen staan aan de start. Met Jasper Stuyven en Jasper Philipsen zouden ook enkele Belgen zich in de debatten kunnen mengen.

Naast Stuyven, Philipsen, Evenepoel en Wellens staan er nog enkele andere Belgen op de deelnemerslijst. Thomas De Gendt zal zich nog eens willen tonen, maar ook Sep Vanmarcke is van de partij. Ook Laurens De Vreese, Steff Cras, Dries Devenyns, Jenthe Biermans, Jürgen Roelandts en Edward Theuns zullen woensdag aan de start staan.