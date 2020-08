Daar is de bevestiging: Naesen krijgt twee Belgische knechten bij AG2R

De geruchten van de afgelopen week blijken te kloppen want AG2R versterkt zich met de twee Belgische renners Stan Dewulf en Gijs Van Hoecke.

Dewulf

Stan Dewulf is 22 jaar en komt over van Lotto-Soudal. Hij geldt vooral als een jong talent in de klassiekers en won Parijs-Roubaix bij de beloften. "Ik ben klaar voor een nieuwe stap in mijn carrière. Ik ben heel enthousiast, maar moet wel nog wat Frans leren. Ik wil later schitteren in Parijs-Roubaix", laat Dewulf weten op de teamwebsite.

Vincent Lavenu, de ploegleider van AG2R, is alvast berheugd met de nieuwe transfer: "Stan is een van de grootste Belgische talenten voor de klassiekers. Hem binnenhalen versterkt de ambities van de ploeg in de toekomst", klinkt het.

Van Hoecke

Gijs Van Hoecke verlaat CCC en trekt dus ook naar AG2R. Van Hoecke trekt van zijn ene parelvisser-collega (Van Avermaet) naar de andere (Naesen). "Ik ken Oliver heel goed, we waren bijna buren. Ik woon op het parcours van de Ronde van Vlaanderen, dus van die koers droom ik wel", zegt hij.

Lavenu laat zich ook uit over de transfer van Van Hoecke: "Naesen wou een renner die hem kon beschermen op strategische momenten in de koers. Gijs is een perfect voorbeeld van een renner die excelleert in zulke taken. Hij heeft er alles voor over om zijn ploegmaat te beschermen en zal een zeer waardevolle ploegmaat zijn", klinkt het lovend.