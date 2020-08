Houdt David van der Poel leiderstrui vast? Ronde van Vlaams-Brabant trekt naar deelgemeente van Holsbeek

Niet enkel Mathieu, maar ook zijn broer David van der Poel beheerst de kunst om te winnen op de weg. Dat liet die laatste alvast zien in de Ronde van Vlaams-Brabant. Normaal een wedstrijd voor beloften en elite zonder contract, maar dit jaar doen ook enkele profteams mee.

David van der Poel kwam aan de start voor Alpecin-Fenix. In de openingsetappe in Linden, nabij Leuven, was David aan de streep de snelste van een kopgroep van elf. Van der Poel spurtte dus naar de zege, voor Paqout en Toon Aerts, en werd meteen ook de eerste leider.

Iedere dag doen ze een andere gemeente aan in de Ronde van Vlaams-Brabant. Tijdens de tweede etappe zal er gekoerst worden in Nieuwrode, een deelgemeente van Holsbeek. Uitkijken of Van der Poel in de leiderstrui kan blijven, al wil de veldrijder zich daar niet op fixeren.

NIET MET HELE PLOEG TRUI VERDEDIGEN

"We gaan de leiderstrui in ieder geval niet verdedigen met de ploeg. Dat lijkt me na de eerste dag een beetje onzinnige. Ook al gezien het warme weer. We bekijken gewoon van dag tot dag wat er te halen valt", vertelt Van der Poel aan BN De Stem.