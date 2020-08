Specialisten van Mitchelton-Scott halen het van Sunweb in Ronde van Tsjechië

Jumbo-Visma, Mitchelton-Scott, het NTT van Victor Campenaerts, Sunweb: het waren allemaal kandidaten voor de zege op de eerste dag van de Ronde van Tsjechië, de rittenkoers die begon met een ploegentijdrit. Het was Mitchelton-Scott dat het ploegentijdrijden in Tsjechië het best beheerste.

NTT is naar Tsjechië getrokken met Victor Campenaerts als absolute kopman, maar in de ploegentijdrit van 18,6 kilometer in Unicov geraakte zijn ploeg niet in de buurt van de overwinning. Mitchelton-Scott heeft ook wel een patent op een sterke ploegentijdrit en dat wist de Australische formatie nog eens te demonstreren. Het kon rekenen op renners als Kaden Groves, Lucas Hamilton, Luke Durbridge, Michael Hepburn, Damien Howson, Jack Bauer en Edoardo Affini om de overwinning binnen te halen. Sunweb, met onder meer de Amerikaan Chad Haga en de Nederlander Joris Nieuwenhuis, zette dezelfde tijd neer als het bescheiden Uno-X. NOORSE PLOEG VERRAST Uno-X, een Noorse formatie die bestond uit vijf Noren en twee Denen. kwam verrassend sterk voor de dag. Het had net als Sunweb 25 seconden meer dan Mitchelton-Scott nodig om het parcours af te leggen. De tweede plek werd dan toch toegewezen aan Uno-X, Sunweb werd derde.