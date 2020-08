Roy Jans luistert verjaardag van vriendin Ceylin del Carmen Alvarado op met overwinning

Een mooie dag ten huize Jans-Alvarado. Terwijl de Nederlandse veldrijdster 22 is geworden, heeft haar vriend al voor het perfecte cadeau gezorgd: een overwinning in de koers. Roy Jans heeft de tweede etappe van de Ronde van Vlaams-Brabant gewonnen.

Op de openingsdag had Alpecin-Fenix ook al raak geschoten via David van der Poel. Die had gewonnen in Linden en in Nieuwrode was het opnieuw prijs voor de profploeg. Roy Jans mocht uitgerekend op deze dag van de overwinning proeven.

DAVID VAN DER POEL BLIJFT LEIDER

In een sprint haalde Jans het voor Laurenz Rex van de opleidingsploeg van Wallonie-Bruxelles en Davide Bomboi van Home Solution-Soenens. Het kan voorlopig niet op voor Alpecin-Fenix, want ze hebben ook nog de leider in het algemeen klassement in de rangen. Dat is nog altijd David van der Poel.

Voor de derde etappe van de Ronde van Vlaams-Brabant trekt het peloton vrijdag opnieuw richting het Leuvense. Die rit zal in Bertem afgewerkt worden.