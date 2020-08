Serge Pauwels getroffen door virale infectie en stelt herstart van zijn seizoen uit, ook Dauphiné komt te vroeg

Serge Pauwels had deze week zijn wederoptreden moeten maken nadat het seizoen ook voor hem maandenlang stillag, maar het draait anders uit. Onze landgenoot is immers geveld door een virale infectie en is dus niet van start kunnen gaan in de Tour de l'Ain.

De korte rittenkoers zou voor Pauwels de herstart van het seizoen betekenen en daarna zou ook de Dauphiné op zijn programma staan. Daar komt dus niets van in huis. "Serge heeft recent last gekregen van een onverklaarbare onvermoeidheid. Daarom zijn we dat verder gaan onderzoeken en tests hebben aangetoond dat Serge een milde virale infectie heeft opgelopen", aldus ploegdokter Max Testa. Het staat nog niet vast wanneer Pauwels precies weer in competitie kan treden, maar twee Franse rittenkoersen zal hij alvast aan zijn neus zien voorbijgaan. CCC zal zijn programma aanpassen en hierover zo vlug mogelijk communiceren. KORTE PERIODE VAN RUST "Ik voelde me goed op training in Toscane, tot de laatste paar dagen", zegt Pauwels zelf. "Hoewel het ontgoochelend is dat ik de herstart van mijn seizoen moet uitstellen, ben ik blij dat het niets is om mij verder zorgen over te maken. Na een korte periode van rust kan ik de trainingen en ook eindelijk de koersen hervatten."