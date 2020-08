Tweemaal de Ventoux in één koers, dit is de Mont Ventoux Dénivelé

Donderdag rijdt het peloton de Mont Ventoux Dénivelé Challenge, een koers die nog niet zo lang bestaat. Maar weinig koersen kunnen uitpakken met zo'n indrukwekkend parcours.

Tweemaal moeten de renners de Ventoux oprijden vanuit Bédoin. De eerste keer ligt de top op Chalet Reynard, waar het peloton opnieuw moet dalen. De laaste beklimming van de Mont Ventoux gaat tot de top van de Alpenreus, waar ook de finish ligt.

Favorieten

Met rugnummer één staat Jesus Herrada, de winnaar vorig jaar, aan de start in Franrkijk. Maar hij zal deze keer loodzware concurrentie krijgen van onder meer Miguel Angel Lopez, Fabui Aru en Richie Porte. Ook Nairo Quintana is mee bij Arkéa. De Colombiaan was vooral voor de coronabreak in goede doen.

Het zal ook meteen een test worden voor de Franse politie en het Franse publeik. Online roept de organisatie toeschouwers op om een mondmasker te dragen. Met de Tourstart eind augustus in het achterhoofd, kan deze wedstrijd een test worden voor veel partijen in Frankrijk.