UCI stuurt Groenewegen naar tuchtcommissie

De UCI heeft in een persmededeling laten weten dat ze de actie van Dylan Groenewegen in de Ronde van Polen veroordelen. Ze zullen de zaak naar de tuchtcommissie doorspelen.

"De UCI veroordeelt het gevaarlijke rijgedrag van Dylan Groenewegen waarmee hij Fabio Jakobsen in de nadars heeft gestuurd op enkele meters van de finish, waardoor er een zware valpartij kwam aan het einde van de eerste etappe", luidt het eerste deel van het persbericht.

"De UCI beschouwt dit gedrag als onacceptabel en heeft de kwestie meteen naar de Tuchtcommissie gestuurd met de vraag of er gepaste sancties zullen volgen die evenredig zijn met de ernst van de feiten. Onze federatie is met haar hele hart bij de getroffen renners ", aldus de internationale wielerfederatie.

Groenewegen werd vrij snel geschrapt uit de rituitslag nadat hij als eerste over de finish was gekomen. Over verdere sancties is nog niets bekend.