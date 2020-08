Zorgt nieuwe klim in Milaan-Sanremo voor spektakel? "In de afdaling zullen de renners nerveus zijn"

Zaterdag staat Milaan-Sanremo op het programma. Met de Niella Belbo en de Colle di Nava zijn er twee nieuwe beklimmingen en vooral de afdaling van de laatstgenoemde klim zou het peloton wel eens nerveus kunnen maken.

Michel Wuyts had voor Sporza een gesprek met CCC-ploegleider Valerio Piva. Ze hadden het onder meer over de twee nieuwe beklimmingen. "De Niella Belbo is lastiger dan de Turchino (deze klim is geschrapt), maar de top ligt op 137 kilometer van de streep, dus volgens Piva zullen de grote ploegen hier waarschijnlijk nog niets proberen", aldus Wuyts.

De tweede klim zou wel eens belangrijk kunnen worden voor het verdere verloop van de wedstrijd. "Vooral de afdaling van de Colle di Nava zou de renners wel eens nerveus kunnen maken. Het is niet al te gevaarlijk, maar de snelheid zal wel 35 kilometer lang hoog liggen. De ploegen zullen dus met hun kopmannen voorin moeten zitten", legde Piva uit aan Michel Wuyts.