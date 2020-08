Alpecin-Fenix blijft domineren: David van der Poel klopt Toon Aerts en is voor tweede maal aan het feest

Er mag al zeker één Van der Poel vieren op deze belangrijke zaterdag. David van der Poel is actief in de Ronde van Vlaams-Brabant en doet het daar voortreffelijk. De Nederlander behaalde reeds zijn tweede etappezge in deze rittenkoers.

Als profploeg aan de start van deze rittenkoers mocht er wel wat verwacht worden van Alpecin-Fenix en het team maakt die verwachtingen helemaal waar. Vier etappes zijn er gereden, evenveel keer leverde de ploeg de ritwinnaar.

David van der Poel begon al met een ritzege op zak aan de vierde etappe, die in Kumtich werd afgewerkt. Na 112 kilometer moest er gesprint worden om de overwinning. En wie was de snelste? Jawel, David van der Poel. Alpecin-Fenix behoudt zo zijn perfect rapport in de Ronde van Vlaams-Brabant.

TWEE CROSSERS EN EEN PISTIER IN TOP DRIE

Toon Aerts werd tweede in de daguitslag. Zo werden de eerste twee posities ingenomen door veldrijders. De derde man in koers was een man die anders veelal op de piste bezig is, Jules Hesters.