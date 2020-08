Jordi Meeus herhaalt zijn kunstje nog eens in Tsjechië en is sneller dan spurters van Sunweb en Bora

Jordi Meeus moet al in de wolken geweest zijn nadat hij een spurt won tegen Tim Merlier in de tweede rit in de Ronde van Tsjechië. Een dag later was het opnieuw massasprint en alweer was Jordi Meeus de snelste. Een tweedaagse om van te dromen dus voor de 22-jarige Belg.

In de derde etappe van Olomouc naar Frýdek-Místek moesten de renners 206 kilometer afleggen. Onder meer Lars Boven van Jumbo-Visma ging mee in de lange ontsnapping, maar het peloton liet niet begaan en haalde de vluchters nog voor de finale terug. Ook in het slot van de wedstrijd bleef alles samen, waardoor er dus opnieuw gesprint kon worden. Max Kanter, die in de tweede rit derde was geworden, was deze keer de voornaamste opponent voor Meeus. Toch kon de Duitser Meeus niet van zijn tweede ritzege op rij houden. De Est Martin Laas van Bora-Hansgrohe finishte als derde. VIER BELGEN IN TOP TIEN Overigens waren nog drie Belgen goed voor een plek in de top tien. Kenneth Van Rooy werd vierde, Amaury Capiot vijfde en Sean De Bie zevende.