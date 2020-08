Roglic rondt fors offensief Jumbo-Visma knap af en is ook nieuwe leider, ondankbare plek voor Bernal

Jumbo-Visma wilde koers maken in de tweede etappe van de Tour de l'Ain, een zware rit in het Jura-gebergte. Het creëerde zo een numerieke meerderheid. Wel kwamen er lang een zevental renners in aanmerking voor de zege. Roglic rondde het werk van zijn ploeg met brio af.

In de etappe met vijf cols op het programma vonden vijf renners de moed om in de vroege ontsnapping te kruipen. Politt was de bekendste naam. Ook aanwezig in de vroege vlucht: Hanninen, Gugliemi, Bernard en Rosskopf. De voorsprong van het kwintet liep op richting de vier minuten. Sicard probeerde in zijn eentje de kloof te dichten, maar zijn poging draaide uit op een 'chasse patate'.

Op de oplopende stroken begonnen er met de finale in zicht enkele vluchters door hun beste krachten te zitten. Eerst loste Politt, vervolgens Gugliemi en de groep der favorieten was - onder aanvoering van Jumbo-Visma - ook in aantocht. Voor het tot een hergroepering kwam, had AG2R-renner Hanninen wel nog een demarrage in huis.

VROEGE VLUCHTER HANNINEN OVERVLEUGELD

Op 26 km van de aankomst werd Hanninen overvleugeld door de nieuwe kopgroep. Die bestond al snel uit nog slechts een zestal renners. Zelfs Geraint Thomas moest hen laten gaan. Het was vooral een ferme show van Jumbo-Visma, dat met Roglic, Kruijswijk en Bennett drie renners vooraan had. Mollema, Bernal en Quintana haakten hun wagonnetje aan.

In de afdaling sloten Castroviejo en Conti opnieuw aan. Aan de voet van de Menthières, de laatste klim van de dag, ging Kruijswijk er meteen vandoor. Castroviejo maakte er werk van om hem in het vizier te houden en vervolgens konden Bernal, Mollema, Quintana en Roglic weer naar de Nederlander toe, net als Bennett en Conti in een latere fase. Bennett zou echter toch niet kunnen meestrijden voor de zege.

MACHTIGE SPURT ROGLIC

De anderen kwamen daar wel voor in aanmerking. Roglic maakte het werk van Jumbo-Visma af na een machtige spurt. De Sloveen won, voor Bernal en Mollema. Roglic is ook de nieuwe leider in het klassement, met een voorsprong van tien seconden op Bernal.