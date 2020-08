Rolland eindwinnaar in de Savoie, Lotto-youngster Van Gils houdt ondanks mechanische pech podiumplek vast

Pierre Rolland heeft het niet meer laten liggen in de Savoie, maar even knap is het dat Maxim Van Gils zijn podiumplek heeft vastgehouden. Het Belgische talent kreeg in de afsluitende klimtijdrit te maken met mechanische pech. Desalniettemin eindigt hij derde in het klassement.

In de 22 km lange tijdrit naar Le Revard liep het doorlopend omhoog. Wie wilde winnen, moest dus met goede klimmersbenen uitpakken. Dat deed de Amerikaan Gavin Mannion, die 1'03" sneller was dan Rolland. Van Gils werd vijfde in de tijdrit, op 2'15" van de winnaar. Er zat overigens veel meer in voor Van Gils, maar de 20-jarige Belg werd geconfronteerd met mechanische pech en moest onderweg van fiets wisselen. Dat nam natuurlijk enige tijd in beslag. Tijd die hij op het einde te kort kwam om zijn tweede plaats veilig te stellen. GUERIN NIPT VOORBIJ VAN GILS IN KLASSEMENT In het algemeen klassement steekt de Fransman Alexis Guerin hem nipt voorbij, met één seconde verschil. Guerin eindigt zo als tweede, Van Gils is nog altijd een hele mooie derde. De eindzege is voor Pierre Rolland, die aan het einde van de rittenkoers een bonus heeft van 2'31".