Alpecin-Fenix eindigt Ronde van Vlaams-Brabant met perfect rapport: hattrick voor David van der Poel

De cross even inruilen voor de weg heeft David van der Poel geen windeieren gelegd. Na zijn twee eerdere ritzeges was Van der Poel ook in Rillaar in de slotetappe de sterkste. Zijn ploeg Alpecin-Fenix was in deze ronde oppermachtig: het won alle vijf de ritten.

David van der Poel had Alpecin-Fenix al op het juiste spoor gezet door de openingsetappe in Linden te winnen. Ook de vierde etappe in Kumtich was een kluif voor de Nederlander. Zo begon zijn ploeg bomvol vertrouwen aan de laatste rit. Die werd gereden in Rillaar, deelgemeente van de stad Aarschot. Het was het inmiddels reeds gekende recept: David van der Poel die Alpecin-Fenix de zege schonk. De derde triomf in deze wedstrijd voor de renner, de vijfde voor de ploeg. Alpecin-Fenix leverde dus in alle etappes de winnaar.