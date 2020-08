Belg van Circus-Wanty Gobert reed 6 km voor de meet nog voorop: "Alaphilippe en Van Aert flitsten me voorbij"

Een massa aandacht gaat natuurlijk naar Wout van Aert na zijn zege in Sanremo, maar hij is niet de enige Belg die een hoofdrol speelde tijdens de finale van La Primavera. Aimé De Gendt dacht ook even zijn droom waar te maken. Op 6 km van de aankomst reed De Gendt even alleen voorop.

Nochtans had De Gendt aan de start niet dat supergevoel. "In het begin van de wedstrijd voelde ik me niet uitzonderlijk goed, maar naarmate de wedstrijd vorderde, ging het met mijn gevoel ook crescendo. Na 220 kilometer wedstrijd voelde het aan alsof ik amper 50 kilometer in de benen had. Ik wilde op de Poggio mijn kans wagen om Andrea Pasqualon in een zetel te zetten."

Wat niet wil zeggen dat De Gendt zelf niet voluit ging. "Het was alles of niets. Ik reed een goed tempo en wilde in de laatste haarspeldbochten nog versnellen. Maar Alaphilippe en Van Aert flitsten me voorbij. Toen was het zaak om bij de eerste groep te blijven."

AKKEFIETJE IN DE SPRINT

Uiteindelijk hield De Gendt er een 21ste plek aan over bij zijn debuut in dit Monument. "Ik ben zeer tevreden over mijn eerste Milaan-San Remo, enkel de sprint verliep niet naar wens. Ik zette aan op de linkerkant van de weg, maar daar belandde Arnaud Démare bijna in de dranghekken. Door dit akkefietje grijp ik naast een top 10 of top 15."