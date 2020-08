Remco Evenepoel behoudt perfecte score en wint ook Ronde van Polen, ook slotrit is voor Deceuninck-Quick.Step

Na zijn heerlijke numero in de koninginnenrit moest Remco Evenepoel enkel nog de slotrit naar Krakau goed doorkomen en dan had hij zijn vierde eindzege in een rittenkoers dit jaar beet. Dat lukte ook probleemloos.

Rowe, Bouchard, Gougeard, Houle, Whelan, Van Emden en Kasperkiewicz kozen tijdens deze laatste etappe voor de aanval. Bij het ingaan van de finale moest het peloton nog ongeveer een minuut goedmaken. Met zeven kilometer te gaan waren alle vluchters gegrepen.

BALLERINI ZET DE KERS OP DE TAART

Het was vervolgens uitkijken naar de sprint. Stuyven mengde zich ook in de debatten. Bij Bora-Hansgrohe mikten ze op Ackermann. De Duitser lanceerde zich ook met de streep in zicht, maar werd nog fraai geremonteerd door Ballerini: ook de slotrit is dus nog voor Deceuninck-Quick.Step.

Het is de kers op de taart, want Remco Evenepoel is dus ook de eindwinnaar van de Ronde van Polen. Evenepoel scoort zo een perfecte 4 op 4. De vier rittenkoersen die hij dit jaar al reed, heeft hij allemaal gewonnen.