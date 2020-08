Greg Van Avermaet over zijn overstap naar AG2R: "Het hele pakket is er"

De kogel is door de kerk. Greg Van Avermaet zal vanaf volgend wielerjaar voor AG2R rijden. Hij verlaat CCC Team en wordt dus een ploegmaat van onder meer Oliver Naesen en Lawrence Naesen.

Van Avermaet gaf zelf meer uitleg bij Het Laatste Nieuws. "CCC was altijd optie A, maar als het niet meer ging, moesten we snel naar andere zaken beginnen kijken. Er was van verschillende ploegen interesse, maar AG2R was concreet", aldus de Belgische renner.

Bij de Franse ploeg vindt Van Avermaet een heel pakket terug. "Ze rijden ook op fietsen van BMC en er is hier zekerheid. Ik kom hier met Oliver en Lawrence Naesen, Stan Dewulf en Gijs Van Hoecke ook enkele Belgische renners tegen. Oliver is mijn vaste trainingspartner en hopelijk kunnen we samen mooie resultaten rijden", zei een strijdvaardige Van Avermaet.