Nairo Quintana blij met derde plaats in Tour de l'Ain: "Ik heb tegen de beste klassementsrenners moeten rijden"

Primoz Roglic heeft de Tour de l'Ain op zijn naam gezet. De Sloveen haalde het voor de Colombianen Egan Bernal en Nairo Quintana.

Nairo Quintana kon dan wel niet winnen, toch was hij tevreden met zijn derde plaats in het algemeen klassement. "Het was een goede voorbereiding op de Tour de France. Ik heb tegen de beste klassementsrenners moeten rijden", aldus Quintana bij Cyclingnews.

Yvon Ledanois, sportief directeur bij Arkéa–Samsic, had lovende woorden voor Quintana. "Hij heeft nog tijd om te groeien. Het is nog 20 dagen tot de Tour de France, dus hij kan alleen nog maar beter worden. De signalen die Quintana al heeft gegeven, zijn zeer interessant", staat te lezen bij Cyclingnews.