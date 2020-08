Vierde eindzege in 2020 geeft Evenepoel een boost: "Het beste resultaat is dat Fabio aan het herstellen is"

Ook in de Ronde van Polen was Remco Evenepoel de beste, of wat had u gedacht? In elke rittenkoers waar Evenepoel aan de start staat, is het hetzelfde liedje. Onversneden klasse. Evenepoel was toch vooral blij dat het al enigszins beter gaat met Fabio Jakobsen.

Evenepoel haalde zondag de eindzege binnen in de Ronde van Polen. Ploegmaat Ballerini zette overigens de kers op de taart door de laatste etappe te winnen. "Het is een geweldige manier om een voor ons moeilijke week af te sluiten. Drie ritten en het klassement winnen is ongelooflijk, maar het beste resultaat is dat Fabio aan het herstellen is."

Dat Jakobsen niet meer in levensgevaar verkeert, zorgde voor een zucht van opluchting bij zijn teammaats die verder moesten koersen. "Sinds we goed nieuws kregen van het ziekenhuis over zijn toestand, kregen we een grote boost en we hebben alles gegeven voor hem. Wetende dat hij aan het vechten was, gaf ons kracht."

Het is leuk om Polen te verlaten met zo veel overwinningen

Deceuninck-Quick.Step heeft er weer een dijk van een etappewedstrijd opzitten. "Onze ploeg domineerde de koers en het is leuk om Polen te verlaten met zo veel overwinningen. Dit is de boost die ik nodig had voor de Ronde van Lombardije."