Franse ex-renner vergelijkt Evenepoel met groten uit het verleden en noemt zeges Van Aert een bevestiging

De namen Wout van Aert en Remco Evenepoel gaan dezer dagen veelvuldig over de tongen, ook in het buitenland, na de exploten waarmee ze de voorbije weken uitpakten. In het geval van Evenepoel gaan in Frankrijk al vergelijkingen op met meervoudige Tourwinnaars uit het verleden.

Cyril Saugrain buigt zich bij Cyclism' Actu over de twee Belgische kanjers. "Evenepoel stelt zich geen vragen. Hij voert grootse nummers op, dat is waar hij van houdt." In België deden zich al snel vergelijkingen voor met Eddy Merckx. Dat is nu ook in Frankrijk aan de gang, waar men Evenepoel ook vergelijkt met Hinault.

"Het grote verschil met Hinault, en nog meer met Merckx, is zijn gewicht", kaart Saugrain aan. "Evenepoel heeft een klein 'gabarit'. Hij kan het verschil maken in het tijdrijden. Het wielrennen is veranderd. Hinault en Merckx hebben het in hun tijd klaargespeeld, kan Evenepoel het nu ook? We gaan het dit jaar al zien, in de Giro."

In elk geval is het potentieel aanwezig om een grootse carrière uit te bouwen. "Hij heeft enorme kwaliteiten, die een voorteken kunnen zijn van een straf palmares op vlak van grote ronden. Je moet wel oppassen, want men zei destijds hetzelfde over pakweg een Jan Ullrich."

De overwinningen van Wout van Aert verbazen Saugrain ook. De Fransman meent ook dat de nieuwe timing van de Strade en Milaan-Sanremo voor hem een voordeel waren. "Van Aert is geen verrassing, het is een bevestiging dat hij sterk teruggekomen is. Ik weet niet of hij top had kunnen zijn in het begin van het seizoen, dat is een vraag die we ons kunnen stellen."