Jumbo-Visma gaat voor bisnummer: onze sterren voor de Dauphiné!

Elk jaar is de Dauphiné een belangrijke voorbereidingskoers op de Tour en dit jaar is het wellicht nog meer het geval. Een ingekorte Dauphiné gaat het weliswaar worden, maar wel een ongemeen zware. Krijgen we dezelfde tendens te zien als in de Tour de l'Ain?

In principe is de Dauphiné een veel langer durende koers, maar door corona is de editie van dit jaar ingekort van acht naar vijf etappes. Dat steekt een stuk minder af tegen de drie etappes van de Tour de l'Ain. Daar kwam Jumbo-Visma met een waanzinnig sterk blok naar voren, met Primoz Roglic als prima afwerker. Het zal niet verwonderen als dit zich in de Dauphiné opnieuw voordoet.

Als mogelijke uitdager komen we terecht bij Egan Bernal, veruit de beste man voorlopig bij Team Ineos. Voor hem is het ook geen evidentie om tegen Jumbo-Visma op te boksen, maar verwacht mag wel worden dat hij bergop in een positie te zitten om duels met Roglic uit te vechten.

Voorts is het uitkijken naar wat supertalent Pogacar in staat is in zijn derde rittenkoers van het jaar en of een Quintana of één of andere outsider een gooi doet naar de zege. Renners zullen al eens getest worden hoe het zit om opeenvolgende zware etappes te verwerken, want elke rit is op zijn minst zeer pittig.

Na een heuvelachtige openingsetappe, staat een aankomst boven op Col de Porte op het programma. Op dag 3 moeten de renners 2000m hoog op de Col de la Madeleine, om na de afdaling nog op een slotklim getrakteerd te worden naar Saint Martin-de-Belleville.

Vervolgens komen er nog twee bergritten aan met aankomst in Megève en doen we op de slotdag onder andere de Col de la Colombière aan. Kortom: het belooft zwaar afzien te worden voor de renners. Welke klimmer maakt het meeste indruk?

Onze sterren

**** Primoz Roglic

**** Egan Bernal

*** Tadej Pogacar - Nairo Quintana

** Steven Kruijswijk - Richie Porte

* Emanuel Buchmann - Adam Yates