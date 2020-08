Dwars door het Hageland: drie ploegen minder, wél Toon Aerts, Van der Haar en revelatie uit Milaan-Sanremo

Het is aftellen naar Dwars door het Hageland, wat ook dit jaar weer een prachtige koers moet worden. Corona had wel bepaalde gevolgen voor de editie van dit jaar. Niet enkel qua veiligheidsmaatregelen, maar ook wat het deelnemersveld betreft.

Zo zulllen er slechts zeventien teams aan de start staan. Dat zijn er drie minder dan voorzien. Rally Cycling, Nippo-Delko-One Provence en Canyon DHB p/b Soreen zijn de ploegen die hebben afgezegd. De ploegen die wel meedoen, zijn druk in de weer geweest met hun huiswerk.

Bij Circus-Wanty Gobert is Aimé De Gendt de kopman, de man die bij zijn debuut in Milaan-Sanremo recent nog aanviel op de Poggio en op een zestal kilometers van de aankomst nog even alleen voorop reed. Andere namen in de selectie van de ploeg zijn onder andere Timothy Dupont, Corné van Kessel en Danny van Poppel.

One of our favorite road/gravel races coming up on Saturday with Dwars door het Hageland #DDHH2020 📺 Live Sporza/Eurosport/GCN 13:35 CET pic.twitter.com/UBDvSAbHiQ — Telenet Baloise Lions (@Telenet_Baloise) August 13, 2020

Bij Telenet-Baloise laten ze weten dat Dwars door het Hageland één van hun favoriete koersen is. Toon Aerts komt samen met zijn broer Thijs aan de start, net als Lars van der Haar en Jim Aernouts.