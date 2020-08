Staat van Aert gele trui af aan ploegmaat in tweede etappe Dauphiné?

In het Critérium du Dauphiné maken de renners zich klaar om de eerste échte aankomst bergop te trotseren. Woensdag reed Jumbo-Visma nog voor Wout van Aert, met succes. Maar donderdag zal van Aert moeten knechten voor zijn kopmannen.

Met aankomst bovenop de Col de Porte, een aankomst buiten categorie, lijkt het immers zeer onwaarschijnlijk dat van Aert zijn leiderstrui kan verdedigen. Bij Jumbo-Visma hebben ze met Kruijswijk, Dumoulin en Roglic drie renners mee die het vanaf nu moeten overnemen.

De etappe van donderdag start in Vienne en is relatief vlak in het eerste deel met een klimmetje van 3e en 4e categorie. Daarna wacht echter de Côte de Maillet, een klim van 6,2 km aan 8%. De slotklim is 17,5 km lang aan een gemiddelde stijgingspercentage van 6,2%. (Etappe linksboven)

⛰ Les 4 dernières étapes du #Dauphiné restent inchangées par rapport au parcours initial.



🔎 En voici les profils. ⬇



⛰ The last four stages remain unchanged from the original route.



🔎 Here are the profiles. ⬇ pic.twitter.com/Ar4gOUXrU5 — Critérium du Dauphiné (@dauphine) July 23, 2020

'The empire tegen de wespen'

Het wordt vooral uitkijken naar het duel tussen Team Ineos en Jumbo-Visma. In de Tour de l'Ain kwam de Nederlandse formatie er het sterkste uit met 3 renners in de top 5 en Roglic als winnaar. Bernal eindigde op de tweede plek, helpers Froome en Thomas konden niet overtuigen.