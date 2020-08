Formolo had solo van 60 km al uitgedokterd: 'Anders had ik het verschil niet kunnen maken"

Velen vroegen zich af waar Formolo naartoe reed toen hij op meer dan 60km besloot om aan te vallen uit de kopgroep en solo richting finish te gaan. Maar de Italiaan zelf niet, hij had een goed plannetje uitgedokterd.

"Ik wist dat ik op de Madeleine moest gaan", zei Formolo na zijn overwinning. "De sloktlim was niet heel lastig, daar had ik nooit het verschil kunnen maken. Bovendien hadden we op dat punt maar drie minuten voorsprong. Ik wist dat dat te weinig zou zijn om de finish te halen dus moest ik aanvallen op de Madeleine", doet hij zijn relaas.

Na de Madeleine volgde echter nog een vallei voor de slotklim begon. Het ging niet meteen opnieuw naar boven. En zoals José De Cauwer op de live-uitzending van Sporza al zei, gaan veel renners dood in zo'n vallei. Zeker als ze alleen zijn. "Ik heb daar veel energie verloren in mijn eentje. Toen ik aan de slotklim begon, was ik niet zeker of ik het zou halen." Maar hij haalde het wel en hield nog 33 seconden voorsprong over op de favorieten.