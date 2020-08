Formolo rondt solo van 60 km af in Dauphiné, Bernal moet lossen bij favorieten

Davide Formolo heeft op indrukwekkende wijze de derde etappe in het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Italiaan vertrok op ruim 60 km van de finish uit de kopgroep en hield net genoeg voorsprong op de favorieten.

De derde etappe in de Dauphiné ging opnieuw stevig bergop. Met de Col de la Madeleine in het midden van het parcours en aankomst bovenop een col eerste categorie, kregen de klassementsmannen geen rust.

Het eerste wedstrijduur was verschrikkelijk snel. Iedereen wou in de ontsnapping van de dag zitten maar niet iedereen slaagde daarin. Uiteindelijk was het wel prijs voor onder meer Formolo, Jungels en Latour. Op de Col de la Madeleine besloot de Italiaanse kampioen om solo te gaan.

Van Aert beste Belg bergop

In het peloton moesten onder meer Dylan Teuns en Tiesj Benoot lossen op de Madeleine. En Wout van Aert? Die nam de laatste kilometers van de Alpenreus voor zijn rekening, alsook de afdaling en delen van de valllei. Van Aert klimt zoals nooit tevoren.

Slotklim

Op de sloktlim waren het niet de troepen van Ineos die het tempo bepaalden, wel die van Jumbo-Visma met onder meer Dumoulin, Kruijswijk en Kuss. Bij Ineos was het blok snel weg. Thomas en Froome moesten al snel lossen, enkel Sivakov en Bernal konden enigszins volgen. Er wordt echter niet meer aangevallen door de favorieten. In de sprint om de tweede plaats, haalt Roglic het voor Pinot.

Bernal moest in de laatste hectometers toch nog een gaatje laten en eindigde op 9 seconden van de overige favorieten.