Ineos laat beter het initiatief aan Jumbo-Visma in de bergen

In de Tour de l'Ain werd het al een beetje duidelijk. Maar ja, dat is nog maar de Tour de l'Ain. In de Dauphiné lijkt het helemaal duidelijk. De Tourploeg van Jumbo-Visma is sterker dan die van Team Ineos in het hooggebergte. Ze zullen bij Ineos dus uit een ander vaatje moeten tappen.

Sinds de Tourzege van Wiggins in 2012, versmacht Team Sky/Ineos de concurrentie in de Tour de France. Met een indrukwekkend machtsvertoon rijden ze iedereen te pletter in het hooggebergte, soms met een knecht die evengoed is als 99% van de concurrentie. Maar nu Froome een heel onzeker vormpijl vertoont, Thomas niet kan volgen bergop en ook Bernal zeker nog niet in vorm is, lijken de plannen van Ineos helemaal in duigen te vallen deze Ronde van Frankrijk.

Bij Jumbo-Visma daarentegen loopt het perfect. Wout van Aert en Sepp Kuss klimmen als nooit tevoren. Bovendien cijferen ook Dumoulin en Kruijswijk zich voorlopig weg voor kopman Roglic.

In de tweede etappe van de Dauphiné leek het allemaal goed te komen voor INEOS. De Britse formatie nam het heft in handen op de slotklim en leek helemaal klaar. Enkele kilometers later zat Bernal echter alleen terwijl er bij Roglic nog twee ploegmaten zaten. Het wordt dus tijd dat INEOS van tactiek verandert.

Jumbo-Visma laten rijden

INEOS kan de komende Ronde van Frankrijk beter de gele brigade van Jumbo-Visma het tempo laten bepalen. Ze zijn zelf niet meer de sterkste en het is op dit moment riskant om met machtsvertoon de eerste kilometers bergop voor je rekening te nemen om dan helemaal geparkeerd te staan enkele kilometers later.

Laat Jumbo-Visma zijn pionnetjes opsouperen en laat Thomas, Froome, Sivakov, Bernal... zich koest houden zolang ze kunnen volgen. Want wanneer Bernal een slechte dag heeft, kunnen de anderen hem nog helpen. Als ze zich helemaal te pletter rijden en halverwege de klim moeten afhaken, is Bernal helemaal alleen. Momenteel lijkt het er ook niet naar dat de troepen van INEOS veel mannen van Jumbo eraf zullen rijden als ze kopwerk doen.

Kopman nog zoeken

Voorlopig is Roglic de kopman bij Jumbo-Visma. Maar voor de Tour de Fance ligt er nog niets vast. Een Nederlandse ploeg zal niet zomaar twee Nederlanders aan de kant schuiven voor Primoz Roglic. Bij INEOS lijkt het wel vast te staan dat Bernal de kopman is, ondanks de aanwezigheid van twee ex-Tourwinnaars én Britten.

INEOS kan dat uitspelen door in de eerste week Jumbo het kopwerk te laten doen. Misschien af en toe een prikje uit te delen en te kijken wie Jumbo als eerste uitspeelt en wie ze zullen 'opofferen."

Komt er nog verandering?

Eén ding staat vast, de hegemonie van INEOS is doorbroken. Zelfs al halen Froome, Thomas en Bernal een beter niveau binnen een aantal weken, de moraal heeft een tik gekregen. Het enige wat INEOS nog kan doen om mentaal opnieuw het voordeel te verkrijgen, is in de eerste Tourweek meteen met enkele pionnetjes in de Top 10 te staan na een paar lastige aankomsten nog voor het hooggebergte.

Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat er nog verandering zit aan te komen. Jumbo-Visma heeft de rollen omgedraaid en lijkt voor een verademing te zullen zorgen in het wielrennen. Alhoewel... Het is een andere ploeg die aan kop zal trekken, maar de tactiek blijft dezelfde: de rest versmachten.