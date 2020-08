Fugslang wijzigt strategie nog op einde en verwerft ultieme beloning: "Profiteer van vorm in begin nieuw seizoensdeel"

Dat etiket van 'hele goeie renner zonder grote zege' mocht al de prullenbak in. Jakob Fuglsang staat nu helemaal tussen de groten. Na Luik-Bastenaken-Luik in 2019 wint de Deen van Astana de Ronde van Lombardije in 2020. Dan ben je gewoon oersterk.

Fuglsang was wel met vertrouwen naar Lombardije afgezakt, gaf de Scandinaviër aan in het flashinterview. "Ik weet niet of ik dit een meersterwerk zou noemen. Ik hoop dat het niet de laatste keer is dat ik win. Ik profiteer van de vorm die ik heb in het begin van dit nieuwe deel van het seizoen. Ik wist dat ik een goeie kans maakte."

Het is nooit gemakkelijk om te winnen

Fuglsang beschikte ook nog over een goede compagnon van zijn eigen ploeg in de finale. "We hadden een supersterk team. Het is nooit gemakkelijk om te winnen. Je moet op de juiste plek zitten op het juiste moment. Het was superbelangrijk om met twee vooraan mee te zijn. Vlasov deed een excellente job en reed zich leeg om de achtervolgers op afstand te houden."

Het in een sprint met twee afmaken, was het plan. Het werd echter nog beter: een overwinning na een solo in de slotkilometers. "Ik wist dat ik waarschijnlijk sneller was dan George Bennett en wilde eerst bij hem blijven. Na zijn aanval op de San Fermo probeerde ik natuurlijk wel erop en erover te gaan. Gelukkig kon ik een kloof slaan."