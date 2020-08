Kopman Jumbo-Visma zet vraagtekens bij deelname Tour na val in Dauphiné

Bij Jumbo-Visma zaten ze de afgelopen dagen in de hoek waar de klappen vallen. Door valpartijen in de Dauphiné zagen ze Primoz Roglic en Steven Kruijswijk uitvallen. Die laatste twijfelt of hij fit zal zijn bij de Tourstart.

Kruijswijk was in de Dauphiné vooral een knecht voor Roglic, maar was op weg naar een goede conditie in de Tour. Vorig jaar werd de Nederlander nog derde.

"Ik dacht meteen: wat nu?", klinkt het bij Kruijswijk bij de Nederlandse NOS. "Wat dit betekent voor de komende weken is nog een groot vraagteken. Ik zal moeten wachten op de specialisten en wat zij zullen zeggen. De komende week beslissen we of ik kan starten in de Tour", besluit hij.

Teambaas Richard Plugge gaf voor de slotetappe in de Dauphiné nog een laatste update over hun Nederlandse kopman. "Zijn schouder was uit de kom en hij heeft veel schaafwonden. We weten nog niet hoe hij zal herstellen, dat zullen de komende dagen uitwijzen", klinkt het.