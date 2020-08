Lefevere staat Evenepoel bij tijdens verwerking van de crash: "Remco zei 'sorry' en 'Ik zou gewonnen hebben'"

Patrick Lefevere was 's avonds bij Remco Evenepoel nadat deze in het ziekenhuis onderzocht werd na zijn tuimelperte in de ravijn in de afdaling van de Sormano. Zijn seizoen is voorbij, maar in de eerste plaats is iedereen natuurlijk opgelucht dat hij er nog is.

In de eerste plaats moet je blij zijn dat je hem nog kan bezoeken in het ziekenhuis. "Voor hetzelfde geld lag hij ergens anders", realiseerde Lefevere zich in een gesprek met Sporza. "Als je live naar die salto kijkt, denk je: wat nu?"

Hoe reageerde Evenepoel? "Het eerste wat Remco zei, was "sorry". Hij is natuurlijk een beetje in shock, maar al bij al gaat het goed. "Ik zou gewonnen hebben", zei Remco. Maar dat is nu niet belangrijk. Hij dacht er ook aan zijn ouders gerust te stellen met de telefoon van de dokter en hij stond er op om een videboodschap in te spreken voor zijn ploegmaats."

NADENKEN OVER AFDALING

Het is overigens niet de eerste keer dat die bewuste afdaling voor averij zorgt. Ook Jan Bakelants en Laurens De Plus kwamen daar reeds ten val. "De organisatie mag toch wel nadenken of die afdaling nog verantwoord is."