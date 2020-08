Nederlander snoept Belg de eindzege af in Polen

In de Poolse Tour Bitwa Warszawaska 1920 heeft de Nederlander Oscar Riesebeek de 4e en laatste etappe gewonnen.

De Nederlander van Alpecin-Fenix wint ook meteen het eindklassement. Hij neemt de leiderstrui over van zijn Belgische ploeggenoot Senne Leysen.

Riesebeek won in de straten van het Poolse dorp Plonsk voor thuisrijder Maciej Paterski en de Tsjech Dominik Neuman.

Zandstroken en neutralisatie

De Tour Bitwa Warszawska is een kleine rittenkoers in Polen van het niveau 2.2. De organisatie kreeg de afgelopen dagen heel wat krtiek omdat het parcours heel gekunsteld is. De tweede etappe werd bijvoorbeeld geneutraliseerd omdat de renners het te gevaarlijk vonden. In de slotetappe waanden de renners zich zelfs even veldrijders aangezien er een zandstrook in het parcrous zat.