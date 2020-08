Sepp Kuss verbaast vriend en vijand in Dauphiné: "Moesten iets anders doen na gisteren"

Het Critérium du Dauphiné was vooral een ontdekking van de Amerikaanse klimmer van Jumbo-Visma Sepp Kuss. Kuss won de laatste etappe van de Dauphiné op indrukwekkende wijze.

Kuss viel de afgelopen dagen al op als meesterknecht. Hij was de enige van Jumbo-Visma die Roglic nog kon bijstaan in de laatste kilometers van de zware bergetappes.

"We moesten de focus verleggen. We waren in shock na gisteren met alle valpartijen en opgaves", reageerde Kuss in het flashinterview na de etappe. Na de valpartijen en opgaves van kopmannen Roglic en Kruijswijk was het Jumbo-Vismablok onthoofd voor de slotetappe. "We konden agressief koersen en dat deden we dan ook."

"Zwaarste etappe ooit"

Een etappe in de Dauphiné winnen word je niet in de schoot geworpen, ook niet voor Kuss. "Het was een van de lastigste etappes die ik ooit gereden heb. Ik kon aanvallen omdat ik wat lager stond in het algemeen klassement. Ik ben heel blij want nu ga ik met een heel goed gevoel naar de Tour", besluit de Amerikaan.