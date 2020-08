Teambaas Jumbo-Visma wil actie: "Vertrouwen UCI niet meer op vlak van veiligheid"

Bij Jumbo-Visma zagen ze in de Dauphiné met Roglic en Kruijswijk letterlijk twee renners uitvallen. Teambaas Plugge is het alleszins beu en wil dat de teams de handen in elkaar slaan omtrent de veiligheid van de renners aangezien het vertrouwen in de UCI weg is.

"Het moei veiliger voor onze renners", steekt Plugge van wal bij de Nederlandse NOS. "Ik heb gepolst bij andere ploegleiders en we zijn het eens dat er geen vertrouwen meer is in de veiligheidscontrole van de UCI. Het moet anders", zijn de straffe woorden van de Nederlander. Plugge wil samen met de andere ploegen een extern bedrijf onder de arm nemen dat de veiligheid van de wedstrijden professioneel zal controleren. "Bijvoorbeeld voor de laatste kilometer in een massasprint, maar ook hoe hekken langs het parcours moeten staan", refereert hij naar de valpartij van Wout van Aert in de Ronde van Frankrijk van vorig jaar. Volgend seizoen al En wat Plugge betreft, kan dat extern bedrijf volgen seizoen al aan de slag gaan. "We hopen er alleszins op. Dat bedrijf kan dan tegen de organisatie waar het beter moet. Want het moet echt wel beter, dit is niet goed genoeg. Onze helm wordt 1.000x getest maar bij een parcours zegt de UCI nogal heel snel dat het allemaal in orde is. Het moet echt veiliger worden voor onze renners", besluit hij.