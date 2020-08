Benjamin Declercq vierde in eerste rit Tour du Limousin, Italiaan verrast peloton

Benjamin Declercq toonde zich onlangs in Dwars door het Hageland en ook in de Tour du Limousin was de man van Arkéa-Samsic op de afspraak. Samen met de andere rappe mannen kwam hij wel te laat voor de overwinning in de eerste rit. Luca Wackermann bleef het peloton voor.

In de eerste etappe werd er van Couzeix naar Evaux-les-Bains gereden. De vier vluchters van de dag waren Jan Petelin, Iker Ballarin, Sam Brand en Tony Hurel. Hun ontsnapping droeg zoals verwacht niet tot aan de finish. Toch lieten de sprintersploegen zich nog verrassen. ZEVEN SECONDEN VOOR AAN DE FINISH Luca Wackermann, de 28-jarige Italiaan van Vini Zabù - KTM, slaagde er in om weg te rijden en ze zouden hem niet meer terughalen. Aan de aankomst had Wackermann nog een voorsprong van zeven seconden op het peloton. Jake Stewart won de sprint om de tweede plaats, voor Jon Aberasturi en Benjamin Declercq. Voor die laatste werd het dus de vierde plek. Dimitri Claeys eindigde ook nog net in de top tien.