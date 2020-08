'Nog actieve renner wiens naam niet bekend is betrokken bij Operatie Aderlass'

Zorgt Operatie Aderlass er voor dat er nog een lijk uit de kast valt in het wielrennen? Dat is toch alleszins waar aanklager Kai Gräber op aanstuurt. Er zou een nog actieve wielrenner zijn, wiens naam nog niet bekend werd gemaakt, die betrokken is bij de zaak.

Operatie Aderlass is een bloeddopingzaak waarbij 23 atleten uit verschillende sporten, vooral uit het langlaufen, betrokken zijn. Tot dusver zijn slechts 19 namen bekendgemaakt. Daar zijn zeker al enkele wielrenners bij, zoals Georg Preidler.

Er zou dus minstens nog een wielrenner genoemd worden. "Voor zover ik weet is er in dit dossier een renner die nog actief is en van wie de naam nog niet werd vrijgegeven", zegt Gräber in een interview met het magazine Tour.

DOPINGZONDAAR DIT JAAR NOG NAAR DE TOUR?

Zolang dat niet gebeurt, zou het zomaar kunnn dat we deze renner straks nog aan het werk zien in grote koersen. "Ik weet niet of hij door zijn ploeg geselecteerd zal worden voor de Ronde van Frankrijk."